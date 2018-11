«الرقابة على الأغذية» يناقش إعادة افتتاح ميناء الخمس البحري

المتوسط:

اجتمع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مع الجهات المسؤولة على ميناء الخمس البحري لوضع خطة عمل لإعادة افتتاح الميناء.

وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب عن الخمس وعميد بلدية الخمس المكلف ومدير عام ميناء الخمس وعدد من قيادات المدينة، حيث تم خلال الاجتماع المناقشة مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حول حل أزمة إغلاق الميناء ووضع خطة عمل لإعادة افتتاحه من جديد بعد اتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان العمل الرقابي بالشكل المطلوب.

يشار الى أن ميناء الخمس شهد في وقت سابق بعد التجاوزات والانتهاكات الأمنية، الأمر الذي اضطر إدارة الميناء إلى إغلاق الميناء.

