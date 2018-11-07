سلامة يزور مستشفى الجلاء في طرابلس، ويستمع لشكاوى طاقم المستشفى

زار الممثل الخاص للأمين ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء بطرابلس عقب الهجمات الأخيرة التي شهدتها المستشفى.

وجدد سلامة في تغريدة نشرتها البعثة على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم، إدانته الشديدة لأي اعتداء يطال الجسم الطبي، وقد استمع لشكاوى طاقم المستشفى، بحسب ما ذكرت البعثة الأممية.

وطالب سلامة، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأمن والمستلزمات الهامة لتحسين وضع المستشفيات في كل ليبيا، مشددا على حماية كل ممارسي هذه المهنة النبيلة، على حد تعبيره.

وكانت مجموعة مسلحة قد هاجمت مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء في طرابلس قبل أيام، وأطلقوا النار على أحد الأطباء وهددوا سلامة وأمن الطاقم الطبي في المستشفى، ما أدى إلى توقف جميع الخدمات الطبية غير الطارئة لمدة ثلاثة أيام.

وقد أدانت الأمم المتحدة، في بيان لها أمس الإثنين، الهجوم الذي شنته “الميليشيات” على مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء في طرابلس، وفق ما نشر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على موقعها الرسمي.

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