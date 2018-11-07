صور | فى زيارة مفاجئة .. الناظوري يصدر تعليمات بالقبض على عاملين معرقلين فى منفذ امساعد

ليبيا- قام الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة بزيارة تفقدية لمنفذ مساعد البري الحدودي الرابط بين الحدود الليبية المصرية و ذلك للوقف علي أهم المستجدات و متابعة عملية سير العمل بهذا المرفق المهم .

كما ناقش الناظوري خلال هذه الزيارة بحسب إيجاز صحافي صادر عن مكتب إعلام رئاسة الأركان بعض الأمور المتعلقة بدخول و خروج شاحنات نقل البضائع و الوقوف علي اهم العراقيل التي يعاني منها المنفذ بشكل عام .و التي اكد علي إنهاءها في أسرع وقت ممكن حتي يعمل المنفذ بشكل طبيعي .

كما أصدر تعليماته الفورية بالقبض علي بعض المتورطين في تعطيل وعرقلة عمل المنفذ وعملية دخول وخروج شاحنات نقل البضائع و أكد بأنه لن يتهاون مع أي أشخاص يثبت تورطهم في تعطيل العمل او استغلال نفوذهم لأغراض شخصية وفقاً لنص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات