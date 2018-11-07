مصادر: اشتباكات مسلحة بطريق الشط في طرابلس                     

تداولت أنباء أن طريق الشط في العاصمة طرابلس تشهد اشتباكات مسلحة، وأن سببها يغود إلى أن قوة الردع الخاصة ألقت القبض على القبض على أحد أفراد كتيبة ثوار طرابلس “زياد كافو”، وعلى إثره اندلعت الاشتباكات.

وحذّر بعض الأهالي بمنطقة طريق الشط، من المارّين بالطريق العام، أن يسلكوا طريقا آخر، بعد أن احتدمت الاشباكات المسلحة، التي أربكت السير العام للسيارات وجلعتها تعود إلى الطريق العكسي، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى خلل كبير في الطريق العام ويعرّض حياة المدنيين للخطر.

وكتبت حسابات على الفيسبوك، في طرابلس أن الوضع في منطقة الدهماني والظهرة وطريق الشط يشهد توتّرا كبيرا بعد الاشتباكات المسلحة.

وقال شهود عيان، أن 4 مسلحين بأسلحة متوسطة، ولديهم سيارة شفروليت بيضاء، بالقرب من القبة الفكلية، يُحاولون إيقاف السيارات المارّة من الطريق، ويُرعبون أصحابها.

ولم تتأكد الأخبار المتداولة، من الجهات الرسمية، وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تخرج أي جهة أمنية في طرابلس توضح ما يحدث في طريق الشط، وأسبابه.

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