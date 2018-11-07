«أولاد سليمان» ترفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي الجرائم من أبناء القبيلة

أعلن مجلس شورى قبيلة «أولاد سليمان» في مدينة سبها، اليوم الثلاثاء، رفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي الجرائم من أبناء القبيلة وأنه سيبلغ الجهات الضبطية للتصرف معهم دون أي اعتراض من جانبها، وفق بيان أصدره المجلس.

وجاء في البيان مجلس شورى «أولاد سليمان» أن «الصلح المجتمعي فكرة قائمة لدى القبيلة مع أي مكون ويعتبر كل مَن يقوم بأعمال الحرابة والسرقة أو الاعتداء على الآخرين أو تقييد حريتهم أو الاستيلاء على أموالهم من أبناء القبلية مجرمًا فى نظر القبيلة والقانون. وإن القبيلة غير مسؤولة عنه وتصرفاته، وسيتم تبليغ الجهات الضبطية بالتصرف معه دون اعتراض من أحد».

وأكد مجلس شورى قبيلة «أولاد سليمان» أن «كل مَن يرتكب جريمة من الجرائم المبينة من خلال هذا الميثاق والبيان يسقط عنه الغطاء الاجتماعي تلقائيًّا وفي حينه بمجرد ارتكابه للفعل، ويحق للجهات الأمنية التعامل معه على أنه مجرم وإن القبيلة براء منه».

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط