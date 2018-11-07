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ازدياد وتيرة الاشتباكات المسلحة في طرابلس

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توسّعت دائرة الاشتباكات المسلحة في طرابلس ليلة الأربعاء، بعد اندلاعها في طريق الشط، وتحرّك آليات ثقلية، وتحشيد مسلح أمام مقر كتيبة النواصي في منطقة بوستة، وتواجد قوة كبيرة تابعة لقوة الردع الخاصة في طريق عرادة.

وأدّت الاشبتاكات المسلحة، لإغلاق الطريق بالقرب فندق الودان وميناء الشعاب، والمسار المؤدي شرقا إلى قاعدة معيتقة الجوية.

ولم تُعرف الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الاشتباكات التي تعود بعد فترة هدوءٍ نسبيًا شهدته طرابلس في المدة الماضية، وتحديدا بعد الاتفاق الذي تم بموجبه خروج اللواء السابع من طرابلس، بعد معارك طاحنة شهدتها العاصمة في شهر سبتمبر الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 78 قتيلا و313 جريحا، إضافة إلى 16 مفقودا.

وشهدت طرابلس قبل فترة، تحركات أمنية لرجال الشرطة في كل مناطق العاصمة في محاولة لترسيخ الأمن بعد فترة عصيبة عاشها أهلها مع الاشبتاكات المسلحة والفوضى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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