الأمم المتحدة تدعو حكومة الوفاق لحماية المنشآت الخاصة والعامة

دعت بعثة الأمم المتحدة حكومة الوفاق لتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المنشآت العامة والخاصة ومصالح كافة المواطنين، لا سيما النساء.

جاء ذلك عقب زيارة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمصرف الأمان للاستفسار عن آثار المضايقات المستمرة التي تمارس ضد موظفي المصرف وعملائه.

زار وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا مصرف الأمان للاستفسار عن آثار المضايقات المستمرة التي تمارس ضد موظفي البنك وعملائه. وتدعو #الأمم_المتحدة حكومة الوفاق لتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المنشأت العامة والخاصة ومصالح كافة المواطنين، لا سيما النساء. pic.twitter.com/ZzWBPwu6QH

— UNSMIL (@UNSMILibya) November 6, 2018

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