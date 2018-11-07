اخبار ليبيا الان

الأمم المتحدة تدعو حكومة الوفاق لحماية المنشآت الخاصة والعامة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

دعت بعثة الأمم المتحدة حكومة الوفاق لتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المنشآت العامة والخاصة ومصالح كافة المواطنين، لا سيما النساء.

جاء ذلك عقب زيارة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمصرف الأمان للاستفسار عن آثار المضايقات المستمرة التي تمارس ضد موظفي المصرف وعملائه.

زار وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا مصرف الأمان للاستفسار عن آثار المضايقات المستمرة التي تمارس ضد موظفي البنك وعملائه. وتدعو #الأمم_المتحدة حكومة الوفاق لتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المنشأت العامة والخاصة ومصالح كافة المواطنين، لا سيما النساء. pic.twitter.com/ZzWBPwu6QH

— UNSMIL (@UNSMILibya) November 6, 2018

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك