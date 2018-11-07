السراج: الوضع الأمني والاقتصادي بدأ في التعافي

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن الوضع الأمني والاقتصادي بدأ في التعافي بعد إطلاق برنامج الإصلاحات الشاملة في البلاد.

وأضاف السراج خلال زياراته لمدينة مصراتة أنه يأمل أن تجري انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي المراحل الانتقالية وتضع حدا لأساليب المساومات والتجاذبات التي ينتهجها البعض للحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم، وفق قوله.

وأشار السراج إلى أن المجلس يعمل على توحيد الصف وطي صفحة الماضي، مشيدا بدور أهالي مصراتة وتاورغاء في إنجاح المصالحة و تغليب مصلحة الوطن بعد عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

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