مركز الحوار الإنساني يقدم تقريره بشأن مشاورات الملتقى الوطني

تسلم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تقرير مركز الحوار الإنساني بشأن المشاورات التي جرت في إطار الملتقى الوطني الليبي على مدى 3 أشهر في 40 موقعا في عموم أرجاء ليبيا بمشاركة أكثر من 7 آلاف ليبي.

وقالت البعثة إن النتائج التي خرج بها التقرير ستكون الأساس الذي سيقوم عليه الملتقى الوطني المقبل، موضحة أن التقرير شمل نتائج المشاورات العامة التي جرت بدءا من شهر أبريل ولغاية يوليو من العام الجاري.

ونقلت البعثة عن سلامة قوله إن التقرير يمثل تتويجا لعملية جامعة وشفافة كان لها الدور المحوري في صياغة رؤيتي للوضع في ليبيا، مؤكدا أنه يعتزم عرض النتائج الأساسية للتقرير ضمن إحاطته التي سيقدمها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثامن من نوفمبر المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار