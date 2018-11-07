موظفو النهر الصناعي بالجنوب يحذرون من انهيار المنظومة

قال مستخدمو إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، إن الاعتداءات المتكررة والسافرة وأعمال السلب والنهب، وتخريب معدات الآبار قد بلغ مداه، وإن انهيار المشروع بات قريبا جدا، إذا بقي الوضع على ما هو عليه، حسب قولهم.

وأكد موظفو الجهاز في بيان مصور أصدروه الثلاثاء، أن الوضع الفني بمنظومة النهر حاليا، كارثي، بعد تخريب 88 بئرا بينها 12 بئرا في اليومين الأخيرين فقط ،وهو ما أدى إلى فقدان 350 ألف متر مكعب يوميا.

وندد العاملون بالمشروع بتعرضهم للتهديد بالسلاح والخطف، وعملهم في ظروف قاسية قد تهدد في النهاية بقطع المياه، ما لم تتحرك الجهات المسؤولة لتأمين هذا المرفق الحيوي وحمايته.

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