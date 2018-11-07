اتحاد صحفيي مصراتة يدين الاعتداء على صحفيين خلال زيارة السراج

استنكر اتحاد الصحفيين والإعلامين بمصراتة اعتداء رجال الأمن على بعض الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم الإعلامية لزيارة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يوم الثلاثاء إلى مصراتة.

وحث الاتحاد في بيان له جميع الجهات الأمنية على ضرورة تقدير واحترام الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه، مؤكدا أنهم سيلتجئون إلى الجهات المختصة في حال تكرر مثل هذه الاعتداءات.

وفي السياق ذاته دان المركز الليبي لحرية الصحافة الحادثة، مطالبا المجلس الرئاسي بتقديم الاعتذار للمصورين والصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء.

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