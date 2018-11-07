النائبة سلطنة المسماري: من حق رئاسة الحكومة طلب تأجيل جلسات الرد والمساءلة

أخبار ليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري اليوم الثلاثاء إنه يحق لرئاسة الحكومة الليبية المؤقتة طلب تأجيل جلسات الرد والمساءلة حسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضافت المسماري أن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني تقدم بطلب تأجيل جلسة الرد حول قانون الميزانية لسنة 2018م لرئاسة مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة، موضحة أن التأجيل لموعد محدد هو حق لرئاسة الحكومة.

وكان مجلس النواب عقد يوم أمس الاثنين جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وبحسب المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق فقد افتتح النائب الثاني الجلسة بالاعتذار الذي قدمه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني لعدم تمكنه من الحضور إلى مجلس النواب وفقاً للاستدعاء الذي قام به مجلس النواب وذلك للرد حول قانون الميزانية لسنة 2018م وطلب تأجيله للأسبوع بعد المقبل.

وأضاف بلحيق أن مجلس النواب شرع في مناقشة بند النظر في إمكانية تحسين مرتبات المتقاعدين وبعد مداولة ومناقشة هذا البند خلص المجلس إلى تشكيل لجنة بعضوية ثلاث أعضاء، عضو من اللجنة التشريعية وعضو من اللجنة المالية وعضو من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية للتواصل مع الحكومة المؤقتة ووزارة المالية وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي للنظر في إمكانية رفع مرتبات المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية ومسألة عدم تفعيل القرار رقم 5 لسنة 2013م.

وأشار المتحدث إلى أن المجلس ناقش مشروع قانون هيأة الاستثمار العسكري وشرع في دراسة مواد هذا القانون ولم يستكمل النقاش في هذا البند وتم تعليق الجلسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24