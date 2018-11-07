هدوء نسبي في طرابلس بعد ساعات من الاشتباكات المسلحة

لم تتضح أسباب الاشتباكات المسلحة التي أندلعت في ساعة متأخرة يوم أمس، بطريق الشط في العاصمة طرابلس، بعد ساعات عاشتها مناطق عرادة وزاوية الدهماني وفي منطقة مطار معيتيقة.

ونفى زياد كافو، أحد أبرز القيادات في كتيبة ثوار طرابلس، عبر صورة لهُ على صفحته الشخصية، أن تكون قوة الردع الخاصة قد أعتقلته، في منطقة الهضبة الشرقية، ولم يكشف كافو شيئًا عن مكان الصورة، التي نشرها بعد ساعة من انتشار الخبر، ولا الأسباب التي ادّت للاشتباكات المسلحة بطريق الشط في طرابلس وتوسّعت بعد ذلك إلى مناطق أخرى في العاصمة.

وكانت العاصمة قد شهدت ساعات عصيبة على أهلها، بعد سماع أصوات القذائف المتوسطة وإطلاق النار في مناطق تكتظ بالسكّان.

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