السيسي يطالب برفع حظر تسليح جزئي على الجيش الليبي تحسباً لخطر قادم من سوريا

ليبيا – أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى عن رفضه لقبول أى دور للميلشيات المسلحة فى دول النزاعات بما فى ذلك ليبيا مؤكداً بأنه من غير المقبول أن يكون للمليشيات أى دور فى كفالة أمن هذه المنطقة.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الرئيس السيسى أمس الثلاثاء مع ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية فى مصر، على هامش منتدى شباب العالم الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ

وقال السيسي، إن مصر تدعم الجيش الليبى باعتباره الجيش الوطنى المخول بحفظ الأمن والنظام، لأن استمرار الوضع الحالى فى ليبيا سيجذب العناصر الإرهابية فى سوريا إلى القدوم للمناطق الهشة ويهدد دول الجوار مع ليبيا .

وقال بأن العناصر الإرهابية ستهدد دول عربية وأفريقية بل وأوروبية، داعيا إلى أن يكون هناك رفع للحظر حتى ولو كان جزئيا عن تسليح الجيش الليبى لتعزيز قدراته.

وأضاف الرئيس، أن إرادة الشعب المصرى المطلقة هى التى فرضت المسار السياسى فى مصر، قائلا إنه لا يمكن لأية دولة أن تعطى مصيرها للمجهول، مجددا رسالته لشعوب الدول العربية بأن يحافظوا على استقرار بلدناهم.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية