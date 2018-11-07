التفتيش متواصل: الحرس البلدي طرابلس يقفل مصنع المكرونة ومراكز تجارية 

لم تتوقف الجولات التفتيشية التي يقوم بها الحرس البلدي في ليبيا، وطرابلس على وجه الخصوص، على المحال التجارية والمعامل والمصانع، ولم تستثني أحدا في مراقبتها لما يُقدّم للمواطن في ليبيا، وكان منها الجولة التفتيشية داخل مصنع المكرونة “الجودة” بمنطقة قرجي، الذي تمّ قفله وإحالة مشرف الخط إلى التوقيف وعرضه على النيابة، لعدم وجود تاريخ إنتاج وإنتهاء مدوّن على الأكياس طبقا لأحكام المادة 53 غير مطابق للمواصفات.

وتفقّد أعضاء مركز الحرس البلدي تاجوراء بالتعاون مع مركز الحرس الأوسط ووحدة مراقبة الأغدية والأدوية بفرع جهاز الحرس البلدي والأمن المركزي تاجوراء بجولة تفتيشية داخل المنطقة، وقد تم قفل شركة لحوم بالشمع الأحمر، بعد أن ضبط داخلها 134 كيلو و400 جرام لحوم متعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وإيقاف صاحبها وإحالته إلى التحقيق وعرضه على النيابة، وقفل سلخانة دواجن بالشمع الأحمر بعد أن ضبط داخلها كميات من الدجاج المتعفن، وإنذار مخبزا بالقفل خلال 24 لعدم وجود شهائد صحية لبعض العمال، إضافة إلى قفل عدد 2 محال مواد غذائية ضبط داخلهم مواد منتهية الصلاحية.

وكانت للحرس البلدي أبوسليم جولة داخل المنطقة بالتعاون مع فرع الأمن المركزي أبوسليم “مكتب تحريات”، وتم قفل مطعم بالشمع الأحمر وجد به مواد منتهية الصلاحية، وقفل عدد من صالونات الحلاقة لعدم وجود شهادات صحية ولعدم الاهتمام بالنظافة العامة ولعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، إضافة إلى قفل عدد من النشاطات التجارية ومخالفة البعض الآخر، وإزالة كافة العشوائيات من على كامل طريق “الهضبة طول” ومخالفتهم.

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