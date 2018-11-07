ليبيا… المجلس الأعلى للدولة يؤكد التزامه بتطبيق اتفاق "مؤتمر باليرمو" المقبل

طرابلس — سبوتنيك. وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المجلس خالد المشري التقى اليوم الثلاثاء السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا”.

واستطرد المشري، خلال اللقاء: “المجهودات الهولندية الإيجابية في الملف الليبي، ومساهمتها في التنسيق لأول لقاء عقد بين مجلسي الدولة والنواب وتقريب وجهات النظر بينهما”، مضيفا: “المجلس سيقوم بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه في مؤتمر باليرمو، وسيتعاطى بإيجابية كما كان في مؤتمر باريس”.

وأضاف البيان: “السفير الهولندي أكد على استعداد بلاده للمساعدة في دعم الملف الليبي وإخراج ليبيا إلى بر الأمان خاصة فيما يتعلق بالملف السياسي والاقتصادي”، مضيفا: “هولندا ستمثل بمستوى وزاري في مؤتمر باليرمو، آملا أن تكون مخرجات المؤتمر قوية وجيدة”.

يشار أن الحكومة الإيطالية قد أرسلت دعوات للأطراف الليبية، بوقت سابق، لحضور مؤتمر دولي في مدينة باليرمو، في 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث حل للأزمة الليبية.