موفدون لماليزيا يطالبون بمنحهم “المتأخرة”

طالب عدد من الطلبة الموفدين من قبل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق إلى ماليزيا، المجلس الرئاسي بصرف منحهم التي قالوا إنها “متأخرة”.

وأكد الموفدون من ضباط وضباط صف وجنود وموظفين في بيان لهم أن آخر منحة تلقوها كانت في سبتمبر من العام ألفين وسبعة عشر، منوهين إلى أنه لم يجرِ صرف أي مستحقات دراسية لهم، مما أثر سلبا على التحصيل العملي للطلبة حسب وصف البيان.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد طالب وزير التعليم “عثمان عبد الجليل” بضرورة إحالة مستحقات الربع الثاني للطلبة المؤجلة قراراتهم بشكلٍ عاجل، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بشأن علاقة المركزي المباشرة بعرقلة الإيفاد الطلابي.

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