تدشين حديقة القوس وصيانة شاطئ الليدو بمدينة طبرق 

أخبار ليبيا 24 – خاص

دشن في مدينة طبرق حديقة القوس إحدى أشهر الحدائق بالمدينة ، بحضور مندوب منظمة “PEACEFUL CHANGE INITIATVE” الإنجليزية والتابعة للأمم المتحدة .

بحضور وكيل ديوان بلدية طبرق الراعي الرسمي لهذا المشروع، وعدد كبير من الجمعيات الخيرية ومن مؤسسات المجتمع المدني.

وقال مندوب المنظمة في طبرق “مازن بوجود” إنهم قدموا دعم مالي لبلدية طبرق 50 ألف دينار لصيانة حديقة القوس، وإنشاء كورنيش طبرق .

وصرح بوجود أن هناك بعض المشاكل التي واجهتهم خلال صيانة كورنيش بعض العراقيل الاجتماعية ، وتم تغيير المكان من الكورنيش إلى شاطئ الليدو المعروف شرق المدينة .

وأضاف أنه تم تقديم الدعم لحوالي 34 بلدية على مستوى ليبيا ، لافتاً إلى أن التعاون مع بلدية طبرق كان أحسنه، باعتراف المنظمة الإنجليزية، حسب وصفه .

وطالب بوجود سكان المدينة التعاون مع بلدية طبرق، والمنظمة التي تسعى للقيام بعدد من المشاريع التي تفيد المواطن .

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