حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي ليوم الأربعاء 07 / نوفمبر

إليــــــكم جدول مواعيد إقــــــــلاع و وصـــــول الرحلات الدولية والداخلية مـــن وإلــى مطار معيتيقة الدولي ليوم الإربعاء 7/11/2018 إن شاء الله تعالى .
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جريدة الايام الليبية
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