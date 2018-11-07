سلامة: فحوى تقرير الملتقى الوطني قد يشكل أساس لتسوية وطنية

سلّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، التقرير النهائي الخاص بالمرحلة التشاورية من مسار الملتقى الوطني الليبي.

وأوضح الممثل الخاص، غسان سلامة، أن “هذا التقرير يمثل تتويجاً لعملية جامعة وشفافة بحق كان لها الدور المحوري في صياغة رؤيتي للوضع في ليبيا،” وأضاف إن “المبادئ التي يحددها هذا التقرير يمكن أن تشكل لبنات أساسية لتسويةٍ وطنية تسهم في إخراج ليبيا من أزمتها الحالية”.

وبحسب البعثة الأممية، ويقدم هذا التقرير، الذي قام بإعداده مركز الحوار الإنساني، نتائج المشاورات العامة التي جرت عبر جلسات شملت سائر أرجاء البلاد بدءاً من شهر أبريل ولغاية يوليو 2018. وسوف تشكّل النتائج التي خرج بها التقرير الأساس الذي سيقوم عليه الملتقى الوطني المقبل.

وبشكل عام، عُقدت 77 جلسة تشاورية سلمية عامة شملت جميع شرائح المجتمع الليبي في أكثر من 40 موقعاً في عموم أرجاء ليبيا، فضلاً عن الاجتماعات التي عُقدت مع المجموعات المغتربة المقيمة في الخارج.

ويُبرز التقرير نقاط التوافق الرئيسية التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات التشاورية ويبين وحدة الرأي بين الليبيين حول أمهات القضايا المتعلقة بحكومتهم وأمنهم ودفاعهم فضلاً عن الإتجاه الذي يريدونه لبلادهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا