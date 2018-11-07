تحركات عسكرية في العاصمة.. ماذا يجري في طرابلس؟ ا

نقلت مصادر إعلامية في العاصمة أن مناطق وسط وشرق العاصمة طرابلس شهدت منذ الساعة 11 مساءً أمس توتراً وإطلاق نار بمختلف أنواع الأسلحة.

وكشفت المصادر أن التوتر جرى في محيط قاعدة معيتيقة الجوية وطريق الشط وتقاطع أبي الأشهر وزاوية الدهماني .

وأضافت تلك المصادر أن التوتر حصل بين كتيبة ثوار طرابلس والفرقة الثامنة النواصي من جهة وقوة الردع الخاصة المتمركزة في مطار معيتيقة من جهة أخرى فيما بدت الأرتال المسلحة تتحرك في نطاق سيطرة كل فريق وتطلق النار والقواذف في الهواء .

وقال مصدر مقرب من مديرية أمن طرابلس بأن سبب التوتر هو مداهمة قوة الردع الخاصة مساء الثلاثاء لمنزل القيادي في كتيبة ثوار طرابلس زياد كافو لأسباب غير معلومة .

وأضاف بأن القوة داهمت المنزل الواقع في منطقة الهضبة الشرقية للقبض على كافو لكنه لم يكن متواجداً في المنزل لحظة المداهمة الأمر الذي استفز كتيبة ثوار طرابلس وقررت على إثره التهديد باستخدام القوة ضد قوة الردع فيما أشارت مصادر أخرى إلى تمكن القوة من القبض على المعني بالفعل .

وأكد شهود عيان من سكان المنطقة إغلاق طريق الشط على الطريق المؤدي إلى قاعدة معيتيقة التي تُسمع أصوات إطلاق النار من أمامها بوضوح من قبل قوة الردع الخاصة كما تم إغلاق الطريق عن نقطة ميناء الشعاب وتقاطع الفتح كما تحركت قوة يقودها أيوب أبوراس تابعة لكتيبة ثوار طرابلس بمعسكر الضمان في تاجوراء .

فيما أخرجت كتيبة النواصي أسلحتها في الشارع أمام مقرها المقابل لمقر المجلس الرئاسي تماماً في طريق الشط.

المصدر: المرصد

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