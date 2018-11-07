مفوضية اللاجئين تكشف عن عدد ضحايا البحر المتوسط هذا العام

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا العام، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، ليتجاوز ألفي شخص بعد العثور على جثث 17 شخصا قبالة السواحل الإسبانية.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وصل منذ بداية العام الجاري حوالي 100 ألف من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى أوروبا، مما يمثل عودة إلى مستويات ما قبل عام 2014.

وقالت المفوضية إن غرق 2000 شخص يعني أن معدل الوفيات في البحر الأبيض المتوسط قد تصاعد بشكل حاد،مبينة في هذا الصدد، أن أكبر نسبة من الوفيات في المعابر إلى إيطاليا.

وعلى ضوء ذلك، أعربت المفوضية مجددا عن قلقها البالغ إزاء القيود القانونية واللوجستية التي فرضت على عدد من المنظمات غير الحكومية التي ترغب في إجراء عمليات البحث والإنقاذ، حيث أدت هذه التأثيرات المتراكمة حاليا إلى عدم وجود أي سفن تابعة لتلك المنظمات للقيام بعمليات البحث والإنقاذ.

ورحبت المفوضية بجهود الإنقاذ التي قام بها قوات خفر السواحل الليبية، مشددة على حاجة السلطات الليبية إلى مزيد من الدعم، داعية المفوضية إلى السماح لأي سفينة لديها القدرة على المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بفعل ذلك.

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