وضع آلية لتولي المرأة للمناصب القيادية

ناقش الاجتماع الثاني لمكاتب تمكين المرأة في مؤسسات الدولة،إعداد خطة إستراتيجية مشتركة بين مكاتب دعم وتمكين المرأة بالإضافة إلى إعداد برامج وأنشطة مشتركة للرقي بمستوى السيدات اللاتي يعملن بهذه المكاتب في الوزارات والهيئات .

وشمل الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل مكاتب دعم وتمكين المرأة ،وأيضا العمل على وضع آلية ومعايير لتولي المناصب القيادية.

من جهتها، دعت مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم ” آمال المالطي المشاركات على التعاون على إعداد الإستراتيجية لكي تشمل اهتمامات وأهداف وروى مكاتب تمكين المرأة لكي يتم اعتمادها من وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، مشددةً على ضرورة توحيد مسميات مكاتب دعم وتمكين المرأة لكي تكون داعم لكل السيدات، والعمل على إعداد ورش عمل وندوات لتوعية الموظفات بقانون العمل بمختلف القطاعات .

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