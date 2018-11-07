السفارة الأمريكية: قرار مجلس الأمن يلزم المجتمع الدولي بحل الأزمة في ليبيا

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، بقرار مجلس الأمن رقم، 2441 الذي يستهدف الصادرات غير المشروعة للبترول، ويمدد تجميد الأصول على الكيانات التي تقوض أمن ليبيا.

وأوضحت السفارة في تغريدة على موقع تويتر، أن القرار يضيف العنف القائم على نوع الجنس كمعيار لإدراج العقوبات.

وبينت السفارة، أن القرار يلزم المجتمع الدولي بحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، مع حماية سيادتها واستقلالها.

الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي كان قد أقر يوم الإثنين الماضي، بتمدد العقوبات على ليبيا وعمل فريق الخبراء، حيث شمل القرار تمديد الإجراءات الخاصة بالعقوبات على تهريب النفط حتى 20 – فبراير – 2020، وإضافة العقوبات على العنف الجنسي ضمن الجرائم التي يجب مراقبتها.

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