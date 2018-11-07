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“أسعار الحوت” اليوم من سوق باب البحر

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تزداد وفرة الأسماك مع دخول فصل الشتاء إذ تعود الأسماك “خاصة النادرة” إلى مواطنها بعد غيابها في رحلة إلى الأعماق هرباً من حرارة أشعة شمس الصيف.

من سوق باب البحر للأسماك في طرابلس، نستعرض أسماء الأصناف الوفيرة التي يعرضها الصيادون هناك اليوم الأربعاء، إلى جانب متوسط أسعارها:

فروج: (35) دينارا
دوت: (30) دينارا
دندشي: (45) دينارا
بريمه: (25) دينارا
شوله: (30) دينارا
باقرو: (40) دينارا
عريسه: (45) دينارا
كالامار: (30) دينارا
سيبيا: (28) دينارا
قارقوز: (14) دينارا
منكوس: (10) دنانير
كحله: (13) دينارا
شلبا: (18) دينارا
لمبوكه: (23) دينارا
رزام: (15) دينارا
طنينه: (20) دينارا
مغزل: (19) دينارا
بوري: (14) دينارا
بطاطا: (10) دينارا
جمبري: (90) دينارا
تريليا ممتاز: (28) دينارا
تريليا أولي: (17) دينارا
تريليا ثانية: (15) دينارا
مرجان أولي: (15) دينارا
قرنيط غطس: (22) دينارا
صاورو أصفر: (15) دينارا
صاورو امبريالي: (22) دينارا
قاروص: (280) دينارا “صندوق”
تريليا رابعة: (30) دينار “صندوق”
مرجان ثانية: (60) دينارا “صندوق”
وراته تونسية: (185) دينارا “صندوق”

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الثلوث البيولوجي الذي أرسل بشأنه تقرير حماية البيئة وضح ان نسبة الثلوث في البحر المتوسط والساحل الليبي ارتفعت بنسبة ملحوظة بسبب الموتى والغرقى خلال الشهور الماضية وان نسبة التسمم من المخلفات النفطية للسفن وفساد حقول الأسماك والتسمم النفطي سببت في قلة مصادر التغذية الطبيعية للكاءنات البحرية وخاصة في سواحل المتوسط وبحر العرب والبحر الأحمر . وسببت في انتشار أمراض معدية قد تسبب في فقدان البصر والمناعة الطبيعية وخاصة لكبار السن .

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