“أسعار الحوت” اليوم من سوق باب البحر

تزداد وفرة الأسماك مع دخول فصل الشتاء إذ تعود الأسماك “خاصة النادرة” إلى مواطنها بعد غيابها في رحلة إلى الأعماق هرباً من حرارة أشعة شمس الصيف.

من سوق باب البحر للأسماك في طرابلس، نستعرض أسماء الأصناف الوفيرة التي يعرضها الصيادون هناك اليوم الأربعاء، إلى جانب متوسط أسعارها:

فروج: (35) دينارا

دوت: (30) دينارا

دندشي: (45) دينارا

بريمه: (25) دينارا

شوله: (30) دينارا

باقرو: (40) دينارا

عريسه: (45) دينارا

كالامار: (30) دينارا

سيبيا: (28) دينارا

قارقوز: (14) دينارا

منكوس: (10) دنانير

كحله: (13) دينارا

شلبا: (18) دينارا

لمبوكه: (23) دينارا

رزام: (15) دينارا

طنينه: (20) دينارا

مغزل: (19) دينارا

بوري: (14) دينارا

بطاطا: (10) دينارا

جمبري: (90) دينارا

تريليا ممتاز: (28) دينارا

تريليا أولي: (17) دينارا

تريليا ثانية: (15) دينارا

مرجان أولي: (15) دينارا

قرنيط غطس: (22) دينارا

صاورو أصفر: (15) دينارا

صاورو امبريالي: (22) دينارا

قاروص: (280) دينارا “صندوق”

تريليا رابعة: (30) دينار “صندوق”

مرجان ثانية: (60) دينارا “صندوق”

وراته تونسية: (185) دينارا “صندوق”

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