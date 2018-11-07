مصدر أمني بالجفرة: تنظيم الدولة يفاوض لتسليم المختطفين من الفقهاء

أفاد مصدر أمني من بلدية الجفرة، الأربعاء، بتلقي اتصال “وحيد” من أحد أفراد تنظيم الدولة طالب فيه بتسليم أفراد التنظيم الذين قبض عليهم قرب منطقة الفقهاء مقابل إخلاء سبيل المواطنين الذين اختطفهم التنظيم من المنطقة ذاتها.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح للرائد، أن اتصالا جرى بين أحد أعضاء فرع مجلس الفقهاء البلدي وأحد أفراد التنظيم أكد له فيه أن المختطفين أحياء وبصحة “جيدة”، وفق المصدر.

وكانت قوات أمنية قبضت، في أكتوبر الماضي، على قائد بارز بالتنظيم يُدعى جمعة القرقعي، ومرافقه علي عبد الغني الفيتوري، في جبال الهروج قرب مدينة الفقهاء.

يشار إلى أن تنظيم الدولة قد هاجم بعد ذلك منطقة الفقهاء وقتل 4 أشخاص، واختطف 11 آخرين، في رد منه على القبض على أفراده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية