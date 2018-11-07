الصحة العالمية ترسل فريقا طبيا إلى تاورغاء لانتشار وباء الليشمانيا

أرسلت ‫منظمة الصحة العالمية، فريقا طبيا إلى مدينة تاورغاء يتكون من طبيبين متخصصين في الأمراض الجلدية، وطبيب أطفال وطبيب توليد وطبيب باطنية لمعالجة والحد من انتشار وباء الليشمانيا بالمدينة.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء، أن الفريق بدأ في علاج المصابين، ويتم حاليا تأهيل فريق ليواصل معالجة 200 حالة، اعتبارًا من 20 نوفمبر الجاري، وفق ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك”.

وكان المجلس المحلي تاورغاء، قد أعلن قبل أيام عن إصابة أكثر من 200 شخص في تاورغاء بمرض الليشمانيا، وأن حالتهم متفاوتة بعد خضوعهم للفحوصات والتحاليل المخبرية.

ويرجح أن يكون سبب انتشار المرض في تاورغاء جراء بقايا مخلفات الحرب، بالإضافة إلى تكاثر وانتشار عدة أنواع من الجراثيم، وذلك لأن المدينة كانت مهجورة لعدة سنوات.

ويعتبر الليشمانيا من الأمراض الجلدية الخطيرة التي تصيب الإنسان خاصة الأطفال، عبر لسعة بعوضة تسمى الذبابة الرملية، لتتكون بعدها حبة حمراء جافة، وتترك بعد إزالتها قرحة غائرة تترك أثرًا طوال العمر.

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