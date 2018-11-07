انطلاق حملة تطعيم للطلبة بجالو

العنوان-جالو

انطلقت بمدارس مدينة جالو حملة التطعيمات لطلبة الصف الأول إبتدائي والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي .

وقال مدير مكتب الاعلام بادارة الخدمات الصحية جالو ” علي الكيلاني ” للعنوان: إن الحملة تستهدف 16 مدرسة موزعة على مناطق المدينة الأربعة مشيرا إلى أن عدد الطلبة المستهدفين من الفحص والتطعيم حوالي ( 1200 طالب وطالبة ) موزعين على كافة المدارس الستة عشر بجالو.

هذا وتستمر الحملة لمدة أسبوعين خلال فترة الدوام الرسمي وشكلت إدارة الخدمات الصحية فريق متخصص من الأطباء و الإداريين لهذه الحملة التي يشرف عليها مكتب الرعاية الصحية التابع لإدارة الخدمات الصحية بجالو .

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