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انطلاق حملة تطعيم للطلبة بجالو

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-جالو

انطلقت بمدارس مدينة جالو حملة التطعيمات لطلبة الصف الأول إبتدائي والصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي .

وقال مدير مكتب الاعلام بادارة الخدمات الصحية جالو ” علي الكيلاني ”  للعنوان: إن الحملة تستهدف  16 مدرسة موزعة على مناطق المدينة الأربعة مشيرا إلى أن عدد الطلبة المستهدفين من الفحص والتطعيم حوالي ( 1200 طالب وطالبة ) موزعين على كافة المدارس الستة عشر بجالو.

هذا وتستمر الحملة لمدة أسبوعين خلال فترة الدوام الرسمي وشكلت إدارة الخدمات الصحية فريق متخصص من الأطباء و الإداريين لهذه الحملة التي يشرف عليها مكتب الرعاية الصحية التابع لإدارة الخدمات الصحية بجالو .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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