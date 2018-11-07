اجتماعات وقرارات بشأن أزمة الوقود بالجنوب

تصدرت أزمة انقطاع الوقود في جميع المحطات بالمنطقة الجنوبية، اجتماع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، مع مسؤولي شركات توزيع النفط والغاز (شركة الراحلة، شركة الشرارة).

وأوضح المسؤولون بشركتي الشرارة والراحلة، أن عدم توفر الوقود والغاز بمحطات المنطقة الجنوبية سببه خفض كميات النفط والبنزين الموردة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وعدم توفر الوقود بخزانات مستودع سبها.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، إن المسؤولين طالبوا بتهيئة الظروف الأمنية المناسبة بالمنطقة، والتي حالت دون إمكانية وصول الناقلات الي مستودع الوقود سبها، موضحين أن ازدياد عدد محطات توزيع الوقود صعّب متابعة التزامها بالتشريعات والقوانين.

واتفق الحضور على تولي لجنة إدارة أزمة الجنوب التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة بخصوص زيادة مخصصات الجنوب من الوقود، وتكليف المختصين من شركات توزيع النفط والغاز بإعداد مقترح لتوزيع الوقود على محطات المنطقة الجنوبية، ووضع مقترح آخر لمراقبة ومتابعة شاحنات نقل الوقود من المستودعات إلى محطات التوزيع.

ووضع المجتمعون آلية للتنسيق مع شركة البريقة لتجهيز شاحنات نقل الوقود، استعدادا لنقل الوقود بمجرد الاتفاق مع الجهات العسكرية والأمنية على حماية وتأمين وصول الشاحنات إلى مستودعات سبها.

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