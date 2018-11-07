المشري يستقبل وفدا عسكريا تركيا برئاسة وزير الدفاع في طرابلس

العنوان-طرابلس

اتفق رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” مع الوفد التركي الذي يترأسه وزير الدفاع الوطني التركي “خلوصي أكار” ورئيس أركان القوات المسلحة التركية السيد “يشار حولر” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين مع التأكيد على أهمية تكثيف اللقاءات والتعاون بين البلدين إلى أن تصل ليبيا إلى مرحلة الأمن والاستقرار،وأن الحل فقط عند الليبيين وأن تركيا قادرة على المساعدة في حل بعض المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية حسب المكتب الإعلامي للمجلس .

ودعا المشري إلى رفع تأشيرة الدخول بين البلدين و إلى عودة الخطوط الجوية التركية للعمل في ليبيا واستئناف الشركات التركية لأعمالها المتوقفة في البلاد بالإضافة إلى تطوير العلاقات والتعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

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