مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني يعقد اجتماعه العادي السادس

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج صباح اليوم الأربعاء الاجتماع العادي السادس للعام 2018 لحكومة الوفاق الوطني وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وناقش هذا الاجتماع بنود جدول الأعمال والتي من بينها اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء الخامس ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي اتُخذت في ذلك الاجتماع.

كما بحث السراج مع أعضاء الحكومة آخر المستجدات والتطورات على الصعيد المحلي وخصوصاً فيما يتعلق بمنطقة الجنوب.

وتدارس مجلس الوزراء العديد من القضايا المحالة من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين متخذاً بشأنها القرارات المناسبة.

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