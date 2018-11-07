إنقاذ 199 مهاجر غير شرعي شمال الخمس

أنقذت دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط (الزورق زوارة) اليوم الأربعاء 199 مهاجراً غير شرعيين.

ووفقاً لما ورد على صفحة مكتب الإعلام والثقافة البحرية للقوات البحرية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فإن من بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم في شمال الخمس 179 رجلاً، و16 امرأة، و4 أطفال.

وذكر المكتب أنّ المهاجرين من 7 دول إفريقية مختلفة، إضافة إلى مهاجرين من مصر واليمن والسودان وسوريا، والجزائر، والسودان، وكذلك من بنغلاديش.

كما وأشار إلى أنّه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.

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