صحة الوفاق تتراجع عن قرارها بشأن تحديد مرتبات الكوادر الطبية والطبية المساعدة

ليبيا – أعلن وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى أمس الثلاثاء إيقاف القرار رقم 1354 بشأن لائحة استخدام الكوادر الطبية والطبية المساعدة إلى حين دراسة القرار.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان قد أصدر قراراً بشأن مرتبات العاملين بقطاع الصحة من ذوي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة حدد فيه قيمة مرتبات الأطباء والاختصاصيين والاستشاريين والصيادلة والممرضين.

ونصّ القرار بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة على أن يكون مرتب الأطباء الذي يعملون 24 ساعة بالأسبوع 650 دينار ويصل إلى 1070 دينار لمن يعملون 40 ساعة أسبوعياً، وتراوح راتب الاختصاصيين بين 1300 إلى 2200 دينار، ومرتب الاستشاريين ما بين 1800 إلى 3300 دينار، وتراوح مرتب طبيب الأسنان بين 600 و990 دينار والصيدلي بين 550 و910 دينار والممرض بين 500 و830 دينار شهرياً.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها لم تطلع على هذا القرار ولم تقدم مشروع به للمجلس الرئاسي وأن المركز الوطني لتطوير النظام الصحي في دولة ليبيا والمخول بوضع استراتيجية قطاع الصحة هو من تقدم بمشروع هذا القرار، مضيفةً أن الوزارة ستشكل لجنة لدراسة القرار وإشراك جميع الجهات التي لها علاقة بقطاع الصحة من أجل تعديل القرار ووضع استراتيجية بهذا الشأن.

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