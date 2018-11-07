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الطلبة الليبيون في صربيا.. عام دون منح

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الطالب الموفد للدراسة في صربيا أيوب الدباشي، إن الطلبة الموفدين من وزارة الدفاع لم يتقاضوا منحا دراسية منذ ديسمبر 2017، مبينا أن ذلك ينعكس سلبيا على الطلبة.

وبين الدباشي، في مداخلة لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، أن الطلبة باتوا عاجزين عن دفع رسوم الدراسة وتجديد الإقامات، بالإضافة إلى معاناتهم في توفير العلاج والسكن والمتطلبات المعيشية.

وناشد الدباشي، كافة الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة المالية، الإفراج عن المنح الدراسية للطلبة في صربيا كي لا يزداد الأمر سوءا وكي يتمكنوا من مواصلة الدراسة.

تجدر الإشارة إلى أن المنح الدراسية للأرباع الثلاثة من العام الحالي لم تصل إلى الطلبة بسبب عدم الإفراج عنها من قبل وزارة المالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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