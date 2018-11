المتوسط:

قامت منظمة «الصحة العالمية»، بإرسال فريق ‫ طبي للطوارئ إلى مدينة تاورغاء مكون من طبيبي جلدية وطبيب أطفال وطبيب توليد وطبيب باطنة لمعالجة والحّد من انتشار وباء الليشمانيا.

وبدأ هذا الفريق في علاج المصابين، كما أنه يتم حالياً تأهيل الفريق ليواصل معالجة الـ 200 حالة، مؤكدة اعتباراً من 20 نوفمبر.

