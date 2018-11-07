السودان يكشف عن رفض المهاجرين السودانيين بليبيا العودة لبلادهم

كشف القنصل العام للسودان بليبيا، عوض العوض، الأربعاء عن رفض المهاجرين السودانيين بمراكز الإيواء بالمدن الليبية العودة للسودان، وتمسكهم بالسفر إلى أوروبا.

ولفت العوض وفق صحيفة الشروق السودانية، إلى أنهم خسروا أموالاً طائلة نظير الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية عبر البحر المتوسط.

وذكر الموقع أن اجتماعا عقد بمقر القنصلية السودانية بطرابلس ضم نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، عبدالرحمن أحمد، ومنظمة الهجرة الدولية، والقنصل السوداني العام، وكشف الاجتماع عن تزايد طلبات اللجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئين بليبيا، مقابل طلبات العودة الطوعية إلى السودان.

وأوصى الاجتماع، بضرورة وقف التسجيل لطلب اللجوء لدى مكاتب مفوضية شؤون اللاجئين بليبيا، وتسجيل الراغبين في العودة مع الاحتفاظ بحقهم في التسجيل لطلب اللجوء لدى مكاتب المفوضية بالسودان.

يشار إلى أن الأمين العام لجهاز المغتربين السوداني، كرار التهامي، كشف الأسبوع المنصرم عن اتجاه بلاده لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا.

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