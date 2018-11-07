بن شرادة: أولى خطوات تنفيذ اتفاق هيكلة الرئاسي تبدأ الأسبوع المقبل

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن مجلسي النواب والدولة اتفقا على أن يكون منتصف الأسبوع المقبل موعدا لبدء تنفيذ مبادرة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

وأوضح بن شرادة في تصريح للأحرار؛ أن أول خطوات التنفيذ ستبدأ بتشكيل لجنة تجمع مقرر مجلس الدولة ومقرر مجلس النواب، إضافة إلى عضو عن البعثة الأممية؛ بهدف الإشراف ومراقبة التجمعات الانتخابية بخصوص اختيار ممثل عن كل منطقة من المناطق الجغرافية الثلاثة.

وأضاف بن شرادة أن خطوات التنفيذ ستستمر حتى تضمين تعديل الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري في بدايات ديسمبر القادم؛ قائلا إن هذه الخطوات ستنهي الانقسام الحاصل منذ أربعة أعوام وهاجس التقسيم الذي ترسم له بعض الدول الإقليمية والدولية، وفق تعبيره.

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