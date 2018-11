قامت دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الأوسط “الزورق تليل” الثلاثاء بإنقاذ 116 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي فوق منصة حقل صبراتة على بعد حولي 50 ميل شمال الزاوية.

وأوضح المكتب الإعلامي بالقوات البحرية أن من بين المهاجرين96 رجلا، و16 إمرأة، و4 أطفال من جنسيات إفريقية مختلفة منهم 4 من مصر.

وأضاف المكتب أنه تم إنزالهم بنقطة الإنزال بنقطة حرس السواحل بالزاوية، وتقديم المساعد الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء النصر.

يأتي ذلك في حين قامت دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط “الزورق زوارة” الأربعاء بإنقاذ عدد 199 مهاجرا غير شرعي، بينهم 179 رجلا، و16 إمرأة، و4 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين، الأول على بعد 37 ميل والثاني على بعد 60 ميل.

وأوضح المكتب الإعلامي بالقوات البحرية أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، بالإضافة إلى مهاجرين من ( مصر – اليمن – السودان – سوريا – الجزائر – السودان وبنغلاديش ) وتم إنقاذهم جميعًا وإنزالهم بنقطة لحرس السواحل بالخمس وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء.

The post البحرية الليبية تنقذ 116 مهاجرا غير شرعي بصبراتة و199 آخرين شمال الخمس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا