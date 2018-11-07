رئيس الوزراء الإيطالي يدعو لاجتماع حكومي حول مؤتمر باليرمو

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لعقد اجتماع في مقر الحكومة، قصر كيغي عند السادسة من مساء الأربعاء، بخصوص المؤتمر المقرر في 12 و13 نوفمبر في باليرمو لأجل ليبيا.

وقالت وكالة «آكي» الإيطالية، الأربعاء، «إن الأمر يتعلق باجتماع موسع، وسيشهد حضور المعنيين بالمؤتمر من وزارة الخارجية».

ونقلت وكالة «آكي» عن مصادر في رئاسة الحكومة الإيطالية أنه «لا يوجد في الوقت الراهن أي تأكيد حول حضور نائبي رئيس الوزراء، لويغي دي مايو وماتيو سالفيني».

ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع يأتي بعد تفجر الخلاف بين شقي الائتلاف الحاكم، حركة خمس نجوم وحزب رابطة الشمال، حول إصلاح قانون التقادم، وكذلك بشأن تغيير رئاسة وكالة الفضاء الإيطالية أيضًا.

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