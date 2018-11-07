البرغثي يبحث إمكانية استئناف الخطوط الأردنية رحلاتها إلى ليبيا

بحث سفير ليبيا لدى الأردن محمد البرغثي الأربعاء، مع رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو إمكانية استئناف الخطوط الملكية الأردنية رحلاتها الى ليبيا.

وأوضحت سفارة ليبيا في الأردن في صفحتها الرسمية أن السفير محمد البرغثي، ناقش مع رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو ملف الطلبة الليبيين الدارسين في مجال الطيران بالأردن.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعفت الليبيين المرضى من الرجال فوق الـ 50، والأطفال دون 15عاما، والنساء، أبريل الماضي من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

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