مقتل مواطن داخل مزرعته وسرقتها في ضواحي بنغازي

عُـثر على مواطن يدعى فهمي عبدالرحمن الوافي (63 عامًا) مقتولاً في مزرعته بمنطقة بودريسة، إحدى ضواحي مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الوافي عُـثر علية مقتولاً بسلاح أبيض بعد طعنه في البطن بعدة طعنات، بالإضافة إلى سرقة كل محتوياته الشخصية ومحتويات المزرعة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن أسرة الوافي لم تجده ليوم كامل وبعد الذهاب إلى مزرعته عُـثر عليه مقتولاً، مشيرة إلى أن مركز شرطة النواقية قام بتسليمه إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث لعرضه على الطب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأكدت المصادر، أن المجني عليه ليس له أي عداوات ويحظى باحترام الجميع، مضيفة أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات على الفور في الواقعة وتعهدت بملاحقة الجناة.

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