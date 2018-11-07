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تعاون ليبي أردني في مجال التدريب الأمني

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأربعاء، وفدا رفيعا من المملكة الأردنية، لبحث أوجه التعاون في مجال التدريب الأمني.

وناقش اجتماع عقده الثني مع الوفد الأردني، في ديوان الحكومة بمنطقة قرنادة، بحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، آليات الاستفادة من الخبرات الأمنية التي يملكها الجانب الأردني بالخصوص.

وبحث الاجتماع آليات إعداد مدربين من العناصر الوطنية وإعادة تأهيل المدربين الحاليين كخطوة أولى، مع تدريب كافة ضباط وضباط صف الشرطة كمرحلة ثانية.

وقالت وزارة داخلية المؤقتة، بصفحتها في “فيسبوك”، إنه تم الاتفاق على خطة تدريبية تستهدف عناصر الأمن للرفع من كفاءتهم وتأهيلهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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