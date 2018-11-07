الجثث تملأ دار الرحمة بمستشفى الزاوية

تعيش دار الرحمة في مستشفى الزاوية التعليمي، أزمة تتمثل في امتلاء ثلاجاتها بجثامين المهاجرين غير القانونيين الذين ينتشلهم فريق الهلال الأحمر للإسعاف.

وحاصرت الأزمة أيضاً فريق الهلال الأحمر لانتشال الجثامين، فلم يعد باستطاعته أداء عمله نظراً لامتلاء ثلاجات الدار الثلاثة والتي تستوعب فقط 18 جثة.

وناشد مدير دار الرحمة إبراهيم كريم، عبر “218NEWS”، الجهات المسؤولة بضرورة إيجاد حل لمشكلة تراكم الجثث عبر نقلها إلى مكان آخر، أو أن يُخصِص المجلس البلدي قطعة أرض لدفن الجثث فيها.

وشكّلت هذه الأزمة عائقا للقطاع الصحي الذي يعاني من أزمات عديدة ما تزال تبحث عن حلول.

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