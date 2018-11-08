نيابة سوق الأحد تدعو أي عائلة لديها فتاة مفقودة إلى ضرورة التواصل معها

ليبيا – أكد مصدر قضائي بالنيابة الفرعية سوق الأحد جنوبي طرابلس ، فضّل عدم الإعلان عن هويته ، عثورهم هذا الأسبوع على جثة مجهولة لفتاة بعد أن تم قتلها ورميها منذ فترة فى ضواحي المنطقة الواقعة على الطريق بين طرابلس وترهونة .

وكشف المصدر فى حديث لـ صحيفة المرصد بأن الفتاة قُتلت ورُميت جثتها التي بدأت فى التحلل نتيجة لقتلها منذ فترة معرباص عن أسفه بأن الجثة قد تعرضت لنهشات من الكلاب الشاردة التي تعج بها المنطقة .

وأكد ذات المصدر عدم وجود أي بلاغ عن فتاة مفقودة في الحدود الادارية لترهونة بما فى ذلك سوق الأحد ما يرجح فرضية بان الضحية تنحدر من خارج المنطقة وقد تم قتلها ورميها هناك الأمر الذي يستدعي ضرورة البحث عن ذويها. وأضاف بأن النيابة عرضت الجثة على الطبيب الشرعي الذي زودهم الأربعاء بتقرير عن الحالة جاء فيه بأن عمر الضحية يتراوح ما بين 20 – 27 سنة نتجة لبداية نمو الضرس المعروف باسم ” ضرس العقل ” الذي ينمو فقط بعد تجاوز مرحلة البلوغ . أما عن شبهة تعرضها لإعتداء جنسي ، فقد أكد ذات المصدر قيام الطبيب الشرعي بأخذ عينة من رحم الضحية وقد كانت النتيجة بعد الفحص والتحليل بأنها لم تتعرض لإغتصاب أو إعتداء من هذا النوع . وكشف المصدر عن أمر النيابة بالإحتفاظ بنسخة من الحمض النووي للضحية ” دي إن إي ” لمقارنتها في حال ورود بلاغ عن فقدان فتاة من مدينة أخرى مؤكداً دفنها والإحتفاظ بملابسها لدى النيابة. ودعا المصدر فى ختام حديثه كل من له فتاة مفقودة خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية إلى التواصل معهم فى نيابة سوق الأحد للتأكد ومطابقة البلاغ مع الحالة التي تم العثور عليها وذلك لإستكمال الإجراءات المعمول بها ومتابعة القضية و تحديد الجناة . المرصد – خاص

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