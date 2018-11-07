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بلدية زليتن تعلن إستلام ” القشلة ” رسمياً

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- أجريت بمقر ديوان بلدية زليتن أمس الثلاثاء مراسم توقيع محضر استلام البلدية للمبنى التاريخي للبلدية المعروف باسم مبنى ” القشلة ” من فرع جهاز الشرطة القضائية ، بحضور مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة زليتن .

المبنى قبل الصيانة

وقدم عميد البلدية ” مفتاح حمادي ” الشكر لوزير العدل وجهاز الشرطة القضائية ومصلحة أملاك الدولة على تجاوبهم وتعاونهم بالخصوص منوهاً إلى أنه سيتم صيانة المباني التاريخية المجاورة وانشاء مكتبة للبلدية لتكون مركزاً تاريخياً للبلدية وفقاً لوكالة الأنباء الليبة بحكومة الوفاق  .

صورة قديمة للمبنى

وقدم ” محمد مفتاح اشناق ” نبده تاريخية عن المبنى مشيراً إلى انه قد تم بناؤه خلال الفترة من 1884م إلى 1896 . جدير بالذكر أن المبنى المذكور أستغل خلال العقود الماضية كسجن يتبع جهاز الشرطة القضائية .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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