داخلية المؤقتة تستعين بشركة أردنية .. وداخلية الوفاق تشكل لجان أمنية تركية مشتركة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد يومين من اجتماع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “فتحي باش آغا” وزير الدفاع التركي بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس.

وأكد الطرفين على ضرورة السعي إلى التعاون المشترك في كافة المجالات وخاصة الأمنية ، ووضع خطة عمل مشتركة وتشكيل لجان أمنية ليبية تركية مشتركة .

عقد رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالله الثني” صباح اليوم الأربعاء رفقة وزير الداخلية “إبراهيم بوشناف” اجتماعاً مع أعضاء الشركة الأردنية التي وقع عليها الاختيار وفقاً للقانون للتعاقد معها في تدريب الكوادر الأمنية الليبية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة المؤقتة في قرنادة، مع الشريك الأردني ، آليات الاستفادة من الخبرات الأمنية التي تمتلكها الشركة بالخصوص.

وبحث الاجتماع آلية إعادة تفعيل وتأهيل عناصر وزارة الداخلية الليبية، وضخ دماء جديدة تشمل المستهدفين من خريجي الجامعات بمختلف التخصصات.

وبحث الاجتماع آلية إعداد مدربين من العناصر الوطنية، وإعادة تأهيل المدربين الحاليين كخطوة أولى، مع تدريب كافة ضباط وضباط صف الشرطة كمرحلة ثانية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على خطة تدريبة تتكون من شقين، الشق الأول منها للضباط من رتبة رائد وأدنى ، والشق الثاني يكون لتدريب ضباط الصف والجنود ؛ لإعادة بناء عناصر وزارة الداخلية البناء الأمثل.

وتم الاتفاق على أن يتم تقسيم التدريبات على فترات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد ، لرفع كفاءة العناصر الموجودة حالياً.

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