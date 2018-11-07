“كرنفال السلام” قريبا في طرابلس

قدم التجمع الليبي لمنظمات المجتمع المدني دعوة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لحضور فعاليات كرنفال السلام بالعاصمة طرابلس في العاشر من نوفمبر الجاري، مؤكدين أن الكرنفال رسالة سلام لجميع الليبيين من أجل الدولة المدنية، ولا علاقة له بأي أجندة سياسية

جاء هذا بعد إقامة التجمع الليبي لمنظمات المجتمع المدني الندوة التحضيرية لكرنفال السلام الأول في العاصمة طرابلس تحت شعار “ساندني وخذ بيدي” وبالتعاون مع عدد من البلديات في طرابلس

وناقش الحضور فعاليات الكرنفال واتفقوا على خطوط السير للشعلات وفرق الخيالة والدراجات والسيارات الكلاسيكية وأماكن تمركز الفرق وتنسيق العروض المسرحية وعروض الشباب وكيفية مشاركة الشباب ضمن الفعاليات

وكانت اللجنة التحضيرية قد عقدت اجتماعا موسعا في الخامس من نوفمبر مع المشاركين والمساهمين ورعاة كرنفال العاصمة الأول للسلام، بحضور عميد بلدية أبوسليم ومندوبين عن بلديات تاجوراء وسوق الجمعة وعين زارة، الذين أبدوا استعدادهم لدعم المشروع

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