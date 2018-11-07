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“حمى غرب النيل” ليست خطرا على ليبيا

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض “رمضان محمد عصمان” أن فيروس “حمى النيل” المنتشر في الشقيقة تونس لا يشكل أي خطر على المواطنين الليبيين

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عن تسجيل حالات مصابة بـفيروس “حمى غرب النيل” في تونس، وأن هذا قد ينتقل إلى ليبيا، حيث تواجه تونس الموجة الثانية من هذا المرض منذ حوالي أسبوعين أصابت نحو 53 حالة.

لكن مدير إدارة الرصد والتقصي نفى تماما أن يكون هذا ممكنا، لأنه يعتمد على لدغات البعوض الحامل للعدوى كما لا يمكن للمرض أن ينتقل عبر الاتصال العادي مع الشخص المصاب. وطالب المواطنين والمستشفيات بالتبليغ الفوري عن أي حالة قادمة من تونس يشتبه في إصابتها بالمرض

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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