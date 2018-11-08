أمين أوقاف القذافي يكشف حقيقة حضوره لمؤتمر باليرمو

نفى إبراهيم عبدالسلام، آخر أمين للأوقاف “وزير” خلال فترة النظام السابق، حضوره لمؤتمر باليرمو المزمع عقده السبوع المقبل في جزيرة صقلية بإيطاليا.

وفند عبدالسلام، في اتصال مع بوابة افريقيا الإخبارية، تلقيه أي دعوة لحضور المؤتمر، مؤكدا علم بإدراج اسمه ضمن قائمة المدعوين عن طريق وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المسؤول السابق الذي تقلد عدة مناصب قيادية قبل أحداث فبراير 2011، أنه يرفض مناقشة حل المشكل الليبي في الدول التي كانت سبب فيما تعيشه البلاد اليوم.

وأضاف عبدالسلام، أنه يؤيد أي حل ليبي ليبي للأزمة التي تعيشها البلاد، والليبيون قادرون على حل مشاكلهم، إذا ما قرروا تجاوز الجراح، وإعلاء مصلحة الوطن لإنقاذه مما يعانيه من مشاكل وأزمات.

يشار إلى ان عدد من المسؤولين الليبيين السابقين تم طرح اسماءهم في قائمة المدعوين لحضور مؤتمر باليرمو دون استشارتهم، من بينهم الكاتب والأديب الليبي منصور بوشناف الذي ورد اسمه ضمن المدعوين إلا أنه نفى المشاركة، مؤكدا أنه لم يتلقى دعوة للحضور.

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