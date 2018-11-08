روما تسعى في باليرمو لاتفاق بين حفتر والسراج

تفتتح قمة دولية حول ليبيا في 12 نوفمبر في باليرمو ، جنوب إيطاليا . وسيجلس الفاعلون الليبيون والأجانب الرئيسيون على طاولة واحدة سعيا وراء تسوية صعبة للأزمة التي تهز البلاد لمدة سبع سنوات. ولا تزال مشاركة فرنسا غير مؤكدة. سيكون مؤتمرا “لليبيا وليس ليبيا” كما قال رئيس وزراء الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي. وسيجمع 12-13 نوفمبر في باليرمو الأطراف الليبية والجهات الدولية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد الغارقة في الفوضى منذ عام 2011. وعلى بعد أيام قليلة من القمة، بدأت الخطوط العريضة ترتسم.

للمرة الأولى بعد مؤتمر مايو 2018 في باريس ، سيجتمع جميع أطراف المشهد الليبي حول نفس الطاولة. وسيلي هذا الاجتماع الدولي عرضَ خطة محدثة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ، غسان سلامة ، يوم الخميس ، 8 نوفمبر. إن الموافقة على خارطة طريق جديدة ستزداد قيمة بمجرد إقرارها في مؤتمر باليرمو.

وكان فايز السراج حكومة الوحدة الوطنية (GNA) وغسان سلامة بالتحديد أول من ذهبا إلى روما في 26 أكتوبر، لـ “إعداد اتفاقية باليرمو”. ” وبعد بضعة أيام، صافح رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري رئيس الحكومة في عاصمة شبه الجزيرة و أعلن مشاركته في القمة.

الفاعلون الليبيون الرئيسيون حاضرون

الضيف المنتظر أكثر والذي يعول على حضوره لإنجاح المؤتمر ، الجنرال خليفة حفتر ، أكد أخيراً مشاركته في 28 أكتوبر ، معربا عن استعداده لـ “نقاش بنّاء يكون مقدمة لمسلسل حقيقي يتجاوب مع التطلعات الملحة للشعب الليبي ” ، وفق ما أعلنه رئيس الجيش الوطني الليبي في بيان مطول نشرته الحكومة الإيطالية بعد اجتماع بين الرجل القوي في برقة وجوزيبي كونتي.

لفترة طويلة بدا الجنرال خليفة حفتر أنه يفضل النهج الفرنسي من خلال دعم إجراء الانتخابات في ديسمبر 2018 ، كما هو مخطط من قبل مؤتمر باريس.

وفيما تتلاشى احتمالات اجراء انتخابات بحلول نهاية العام ، يبدو أن الحوار مع إيطاليا أخذ يتعزز بعد توترات الصيف، عندما طلب حفتر وحصل على سحب السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني باعتباره “شخصًا غير مرغوب فيه” بعد أن صرح أن “ليبيا بحاجة إلى المزيد لتنظيم الاقتراع”.

وإلى جانب المشير ، سافر رئيس برلمان طبرق ، عقيلة صالح بدوره إلى إيطاليا لمناقشة موضوع القمة.

وضع “خارطة طريق واضحة”

وفي بيان صادر عن الحكومة الإيطالية ، قالت روما إنها تريد “تسهيل” الحوار بين الأطراف والقيام بدور الوسيط : “إن حضور الأطراف الليبيين الرئيسيين يهدف إلى دعم شروط الأمن والتنمية الاقتصادية ، بالإضافة إلى تعزيز الإطار السياسي الدستوري ، وهو أساس عملية سياسية تستند إلى خطة الأمم المتحدة.”

والواقع أن “مؤتمر باليرمو سيسعى جاهدا إلى تهيئة الظروف الضرورية للأمم المتحدة لإعادة تحريك العملية من خلال وضع خارطة طريق واضحة. وسوف تكون هناك زيادة تركيز على جانبين هما: الاقتصاد، في محاولة للتغلب على الجدل السياسي، وإشراك المسؤولين العسكريين على الأرض ” كما يقول أرتورو فارفيلي الباحث المتخصص في الشأن الليبي في المعهد الإيطالي لدراسات السياسة الدولية (ISPI).

إشراك الميليشيات والجماعات القبلية

بالنسبة لفرانكو فراتيني وزير الخارجية الايطالي السابق حتى عام 2011 الذي كان يدير المرحلة الانتقالية الصعبة من نظام القذافي إلى حالة من الفوضى في ليبيا، “المحاورون الليبيون فرضوا شروط التوصل إلى اتفاق، وهذا بالفعل تحسن مقارنة مع مؤتمر باريس. نحن نعلم أن الجنرال حفتر سيوافق على التعاون بشرط أن يكون له دور في الدستور المستقبلي للدولة. في فزان ، كما في طبرق ، يشار بالبنان إلى حكومة الوحدة الوطنية لأن فقط طرابلس ومصراتة ممثلتان. وستنتهي الأعمال العدائية بين الميليشيات والجماعات القبلية إذا أخذها البرلمان المستقبلي في الحسبان. ”

“أولئك الذين يملكون السلطة في ليبيا هم أولئك الذين يحملون السلاح ، ما يعني عددا كبيرا من الميليشيات القوية جداً على الأرض . يجب أن نحاول تدريجياً إشراكها في العملية السياسية وإعطاءها دوراً في إعادة بناء الدولة الليبية. آمل أن هذا سيكون جزءا من خارطة الطريق الجديدة لغسان سلامة “، يتابع ارتورو فارفيلي . و إذا لم يتم الإعلان بعد عن أسماء ممثلي الجماعات المسلحة في الوقت الحالي ، فإن بعضهم قد يقرر الجلوس على طاولة المفاوضات ، وفقاً للخبير.

مبارزة فرنسا و إيطاليا

من بين الدول الأجنبية العديدة التي تقوم بأعمال في ليبيا ولها مصلحة في المشاركة في المحادثات ، إيطاليا وفرنسا اللتان تضطلعان بدور أساسي . مع مؤتمر باليرمو ، تضع إيطاليا يدها على الملف الليبي. يبدو أن باريس ، التي تدعم المشير حفتر ، وروما ، التي طالما دعمت حكومة الوفاق، تبدوان في صراع من أجل الاستئثار بإدارة ملف الأزمة الليبية. “يتعلق الأمر هنا باستراتيجية خاسرة للجميع،” يقول الباحث أرتورو فارفيلي ” يجب أن لا تعتقد أي دولة أنها تملك لوحدها حل الأزمة الليبية . إن الاتفاق المسبق بين القوى الأوروبية والغربية ضروري لأنه لا دولة قادرة على فرض أجندتها.” وأكد وزير الخارجية الإيطالي ، إنزو موافيرو ميلانيسي ، أنه سيكون مؤتمراً “بمقاربة شاملة” بهدف “تثبيت الاستقرار”.

يقول فرانكو فراتيني: “من الأساسي أن تكون فرنسا حاضرة ، لأننا نشترك في تاريخ ومسؤوليات تتجاوز حدود استغلال المناجم” لكن مشاركة ممثل عن باريس في باليرمو لا تزال غير مؤكدة . لم تؤكد الإليزيه ، في الوقت الحالي ، الأمر. في 4 نوفمبر ، قال جوزي كونتي إن “دعم فرنسا أمر أساسي. سوف أتحدث مع ماكرون في الأيام القليلة القادمة ، لكنني تأكدت أن باريس تولي أكبر اهتمام لمؤتمر باليرمو . تتوافق هذه القمة مع خط المؤتمر الذي نظمته فرنسا في مايو 2017 بواسطة إيمانويل ماكرون “.

الفاعلون والمصالح الأجنبية

يعول جوزيبي كونتي على مشاركة “كبار ممثلي جميع الدول”، ويؤكد أيضا “ما لم يكن هناك رؤساء الدول، سوف يكون هناك وزراء خارجية”. ووفقا لوزير الخارجية السابق فرانكو فراتيني “حتى تكون قمة باليرمو ناجحة، بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا، من الأهمية بمكان حضور روسيا والولايات المتحدة ومصر وتركيا. تلعب هذه الدول الأربع دوراً رئيسياً في ليبيا، ” كاشفا أنه تبادل الحديث مؤخرا مع مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، الذي أكد أنه سيتوجه إلى باليرمو”. وقالت الحكومة الايطالية ان وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، ورئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيحضرون أيضا، بالإضافة إلى “ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة المصرية،” التي تؤيد بشكل كبير المشير خليفة حفتر. وبعد زيارتين مؤخرا إلى تونس والجزائر، أكد رئيس الوزراء الإيطالي أيضا أن البلدين المغاربيين يدعمان الاستراتيجية الإيطالية وسوف يبعثان مسؤولين حكوميين كبار إلى المؤتمر. و بالنسبة للدولتين العربيتين ، يعتبر استقرار ليبيا قضية حيوية.

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